For noen måneder siden fikk jeg mulighet til å dykke ned i det enorme ekstremsportparadiset som er Ubisoft Annecys Riders Republic. Etter en fem timer lang spilløkt ble jeg oppriktig overrasket og begeistret for dette spillet, som egentlig fungerer som en oppfølger til 2016s Steep. Spol frem til i dag, og Riders Republic har offisielt lansert, og jeg har brukt de siste dagene grundig nedsenket i denne massive flerspillerlekeplassen for å gi min endelige dom.

Hvis du ikke er klar over nøyaktig hva Riders Republic er, er det kort sagt et ekstremtsportspill med ganske ambisiøst omfang. Riders er satt til et fiktivt land kalt The Republic, som er en blanding av en rekke forskjellige amerikanske nasjonalparker, inkludert Yosemite, Sequoia og Grand Teton, og ber spillere om å skape seg et navn i dette landet ved å bli med i en rekke løp, stunts og helsprø begivenheter for å kunne kvalifisere seg og konkurrere i toppaktiviteten som er Ridge Invitational.

Å kvalifisere seg til Ridge Invitational er ikke en enkel prosess. Du må samle en enorm mengde stjerner ved å konkurrere i begivenheter, fullføre alternative mål og utforske verdenen. I motsetning til Steep begrenser ikke Riders seg til snø og luftbårne aktiviteter, noe som betyr at du kan utforske den enorme verden på sykler, så vel som ski, snowboard, vingedrakter og rakettvingedrakter, som alle vil bli brukt i de fem unike karriereveiene til å tjene stjerner og låse opp flere begivenheter.

Jeg synes de forskjellige grenene er en litt blandet pose. Syklene er et høydepunkt, og du kan tydelig merke at Ubisoft Annecy har brukt mye tid på å perfeksjonere hvordan de føles. Enten du fyker ned en massiv bakke på en landeveissykkel, eller hopper til store høyder i triksebegivenheter, føles sykler alltid spennende og engasjerende å spille med. På den annen side har jeg syntes de luftbårne aktivitetene er litt utmattende. Rakettvingedraktene har blitt forbedret siden betaperioden og føles mye lettere å håndtere, men disse aktivitetene resonnerer bare ikke helt på samme fascinerende måte som syklene gjør.

Snøaktivitetene er også veldig morsomme, men mangler friheten som sykkelaktivitetene tilbyr. For det meste faller snøbegivenheter inn i kategorien enten slalåmrenn eller triksebegivenheter, og mens de begge er morsomme, er det en grense på hvor mange ganger du kan stå ned en slalåmbakke før det blir litt repeterende.

Men alt dette fører til det beste med Riders Republic, som er at du ikke trenger å være en stor fan av alle sportene for å bli forelsket i dette spillet. The Republic er en enormt stor åpen verden, fullpakket med utallige muligheter og måter å nyte den på. Det er mer enn nok sykkel-, snø-, eller luftbårne aktiviteter for å tilfredsstille fans av hver kategori, og på toppen av det er det online-begivenheter å konkurrere i og verdenen i seg selv å utforske.

Det er verdt å nevne at den åpne verdenen har den klassiske Ubisoft-essensen med en god del av de typiske åpen verden-elementene som virkelig begynner å bli oppbrukt, for eksempel 500(!) Riders Republic-ballonger å finne og samle, men det er også steder det er tydelig at utvikleren prøver å bryte bort fra den stereotypen. Siden Riders er en flerspillerlekeplass, er det ikke horder av NPC-er spredt rundt for å få verden til å føles mer levende, i stedet får vi tusenvis av "spøkelser" fra andre spillere som får The Republic til å føles genuint levende. Dette endres egentlig bare i online-begivenhetene, ettersom vanlige løp og begivenheter også spilles mot spøkelser (med mindre du er i en gruppe), noe som fører til noen problemer her og der siden spøkelsene vil kollidere med deg og tvinge deg av banen uten å selv bli påvirket av deg. Og ja, dette blir veldig irriterende.

I online-begivenhetene, som kan være alt fra Trick Battles eller Mass Races, får du spillet mot faktiske mennesker, noe som er et velkomment friskt pust, men som samtidig ikke er så veldig merkbart ettersom spøkelsessystemet implementert er av høy kvalitet. Selv om jeg vil si at Trick Battles er morsomme, er det Mass Races som stjeler showet, da de stapper 64 spillere inn i én lobby for å konkurrere over tre unike baner i håp om seieren. Som du sikkert forventer, er disse helsprø og veldig morsomme, men de fremhever også et problem jeg irriterte meg mer og mer over i Riders Republic: utstyrsrangeringssystemet.

Ved starten av reisen får du utlevert en haug med grunnleggende utstyr, som har lave statistikkverdier, og selv om de vil ta deg fra punkt A til punkt B, mangler disse gjenstandene ofte hastigheten og grepet som lar deg sette gode tider eller få høye scores. I de tidlige stadiene av spillet er dette knapt et problem, men når du når 200+ stjerner, begynner du å møte spøkelser som bruker utstyr som er rangert hundrevis av poeng foran deg, noe som i prinsippet gjør det umulig å slå disse spøkelsene med mindre de krasjer, eller om du grinder nok til å skaffe høynivåutstyr selv, som innebærer å spille flere løp mot spøkelser som matcher dårlig. Dette systemet forgrener seg også til nettbaserte aktiviteter, som gir spillere med topputstyret en enorm fordel over alle andre, og selv om dette ikke "pay-to-win", synes jeg ærlig talt at disse utstyrsrangeringene egentlig bør fjernes for å bevare den kompetitive integriteten til online-begivenheter.

Men med det sagt har jeg fortsatt stor tro på at Riders Republic er et ganske spesielt spill. Joda, spøkelsene kan være irriterende og utstyrsrangeringssystemet er ikke optimalt, men dette er bare små problemer som oppstår etter å ha tilbragt en haug med timer i spillet over noen dager, og ikke alvorlige nok til å påvirke hva Riders bringer til bordet, som er et spill som er ment å bare nytes, tvers igjennom. Hvis jeg måtte beskrive måten jeg ser Riders på i en enkel setning, vill det være at det er ekstremsportekvivalenten til Forza Horizon. Akkurat som Horizon trekker deg inn med en spennende verden med mange unike og spennende begivenheter, er Riders Republic et spill du lett kan tilbringe utallige timer i ved å tygge deg gjennom løpene og stuntene samt online-aktiviteter, på din egen måte og i ditt eget tempo. Og med dette i tankene, ekstremsportfan eller ikke, vil jeg anbefale å prøve Riders Republic, siden det sannsynligvis vil overraske deg - akkurat som det gjorde med meg for noen måneder siden.