Riders Republic flyttes fra september til oktober

De siste par årene har Ubisoft virkelig blitt kjent for å utsette spill på rekke og rad, så det var ikke verdens største overraskelse da både Far Cry 6 og det som da het Rainbow Six: Quarantine ble utsatt samme dag forrige oktober. I kveld er det tid for en ny dobbel.

For i tillegg til å flytte Rainbow Six: Extraction fra september til januar forteller Ubisoft også at Riders Republic utsettes fra den 2. september til 28. oktober. Vi vil nok uansett få prøve ekstremsportspillet før den tid siden utviklerne har vært klare på at betaer er på vei, så det er bare å følge med i tiden som kommer.