Riders Republic - Førsteinntrykk

Sammen med Far Cry 6, Prince of Persia: Sands of Time Remake og Rainbow Six: Extraction ble også Riders Republic utsatt av Ubisoft i 2021. Selv om forsinkelsen selvsagt var skuffende er det heldigvis ikke den lengste av de ettersom Ubisoft kunne avsløre i forkant av sitt Forward-event under E3 2021 at spillet vil slippes til Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 2. september i år.

I tillegg til lanseringsdato fikk jeg også sett litt nærmere på flere av spillets moduser. En av modusene vi fikk se kalles Tricks Battle, og minte meg veldig om Splatoon. Her konkurrerer to lag mot hverandre om å samle flest mulig poeng ved å gjøre triks på et lite område som består av både ramper og grindelementer. Hver gang du gjør et vellykket triks på en av rampene blir den farget i ditt lags farge, og det forbedrer poengsummen til laget jo flere områder som er okkupert.

Jeg fikk også et innblikk i hvordan du kan konkurrere i de forskjellige sportsgrenene, og det var flott å se hvordan de alle hadde hver sin spesifiserte dynamikk. Her finnes snowboard og skiløp som tar deg ned bratte fjellkanter i ekstrem hastighet og Wingsuit-løp hvor du suser gjennom luften på jakt etter checkpoints. Masseløpene med 50 deltagere putter alle disse kategoriene inn i samme løp og lager et herlig kaos. I traileren så jeg spillere på ski, med wingsuits og på sykkel som alle konkurrerte om å komme først over mållinjen.

Utforskningsdelen av spillet gir deg muligheten til å se deg om på en aldri så liten sightseeing uten å tenke på konkurranser. Her kan du utforske alt fra ørken til snødekte fjelltopper, og du kan fint bli med i grupper med andre som reiser rundt fritt i verdenen. Denne åpne verden inneholder flere amerikanske nasjonalparker som Bryce Canyon, Yosemite Valley og Mammoth Mountain. Områdene kan utforskes fra luften i en wingsuit, eller fra bakken med sykkel, ski eller snowboard. Det er også enkelt å bytte mellom de ulike fremkomstmidlene underveis.

Spillet ser uten tvil morsomt ut, men jeg har mine bekymringer rundt mikrotransaksjoner. Helikopterbilletter kan kjøpes, og brukes til å bevege deg hurtig mellom steder på kartet. Personlig synes jeg det er litt umoralsk å gjøre spillet litt mindre tilgjengelig med mindre man betaler for det, og det blir interessant å se hvor mange som velger å betale for disse billettene. Spillet inneholder også en rekke snedige kostymer. Jeg har sett dinosaurdrakter, pandadrakter og kanindrakter vist frem i traileren. Ingenting er bekreftet så langt, men jeg kan bare anta at de kuleste av disse vil bli å finne bak en betalingsmur.

Nå som Riders Republic er bare tre måneder unna (vær så snill, ikke utsett det mer nå Ubisoft) kan jeg bare forestille meg hvilke spennende detaljer som er like rundt hjørnet. Jeg liker konseptet bra ettersom spillere kan konkurrere i sitt eget tempo, og utforske sammen med venner om man trenger en liten konkurransepause. Det herlige kaoset som masseløpene gir blir også moro å prøve. Husk å sjekke vår fullverdige anmeldelse av Riders Republic når spillet slippes den 2. september.

