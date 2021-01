Du ser på Annonser

Da Ubisoft annonserte den spirituelle oppfølgeren til Steep, Riders Republic, i september sa de at spillet ville slippes allerede den 25. februar, men som mange andre februar-spill den siste tiden må også dette flyttes.

Det franske studioet sier nå at Riders Republic har blitt utsatt til et ubestemt tidspunkt senere i år for å kunne levere et så finpusset sluttresultat som mulig.