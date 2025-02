Ridge Racer 64 har blitt utgitt på Switch Online

Nintendo har i dag utvidet sitt utvalg av Switch Online-spill med arkadeklassikeren Ridge Racer 64, et av de ofte oversette bidragene i Namcos langvarige franchise. Spillet ble opprinnelig utgitt for nesten nøyaktig 25 år siden, og ble utviklet av Nintendo Software Technology, det samme studioet som sto bak Wave Race: Blue Storm og 1080 Avalanche til GameCube.

HQ

Ridge Racer 64 Spillet har ni forskjellige baner fordelt på tre forskjellige regioner og inkluderer flere spillmoduser som Quick Play, Grand Prix, Car Attack og Time Attack. I tillegg er flerspilleralternativer tilgjengelige i Battle Mode, Stage Mode og Team Mode. Spillet er nå tilgjengelig for alle Switch Online-abonnenter som også har utvidelsespakken.

"Denne arkadeklassikeren ble utgitt i 2000 for Nintendo 64™-konsollen, og tar deg med på fartsfylte løp i tre forskjellige miljøer med til sammen ni baner! Sett i gang med Quick Play for å kjøre tre runder på Revolution Novice-banen, eller ta fatt på Grand Prix og velg en hvilken som helst tilgjengelig bane for å teste ferdighetene dine. Andre moduser inkluderer Car Attack, der du kan konkurrere om bedre biler, og Time Attack, der det eneste du kjører mot er din egen beste tid! Utfordre vennene dine i flerspillermodus, og gi full gass i tre moduser: Battle Mode, Stage Mode og Team Mode."

Spilte du Ridge Racer 64 i gamle dager? Og hva er favorittspillet ditt i serien?