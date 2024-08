Ridley Scott: "Alien vs Predator var en tåpelig idé

HQ

Ridley Scott, som regisserte den første filmen i Alien-serien, en elsket og hyllet klassiker, forteller i et intervju om hva han synes om de mange oppfølgerne som er laget opp gjennom årene.

Han er spesielt kritisk til hvordan Alien som merkevare har fått lov til å vokse så tilsynelatende ukontrollert, noe som i hans øyne har skadet og utvannet franchisen. Han peker også på hvordan den biologiske skrekken som var forankret i naturen, har gått tapt i de påfølgende filmene.

Men mer enn noe annet er det én film han klandrer som hovedårsaken til Aliens tilbakegang, nemlig Alien vs. Predator. En film han beskriver som "en dum idé", og til The Hollywood Reporter sa han :

"Du kommer til et punkt hvor du sier: 'OK, den er død i vannet'. Jeg synes Alien vs. Predator var en dum idé. Og jeg er ikke sikker på om den gjorde det særlig bra eller ikke, jeg vet ikke. Men den fikk på en eller annen måte ned beistet."

Er du enig med Ridley Scott i at Alien vs. Predator var en dum idé?