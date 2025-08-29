Ridley Scott bekrefter at han er i ferd med å lage Gladiator 3

HQ

Ridley Scott har kanskje ventet i 20 år på å få ut en ny Gladiator-film, men det ser ut til at han ikke kommer til å vente like lenge på treeren. Scott har allerede bekreftet at han er i ferd med å skape neste steg i Gladiator-historien.

I et intervju med The Guardian svarte Scott på spørsmål han fikk fra medlemmer av nettsamfunn. Han ble spurt om muligheten for en ny Gladiator-film og en ny Alien-prequel-film.

"Gladiator er i prosess akkurat nå. En ny Alien-prequel - ja, hvis jeg får en idé, helt sikkert," sa Scott.

Vi er ikke sikre på hvor lang tid "prosessen" for Gladiator vil ta, men det ser ut til at Scott ikke har noen interesse av å forlate franchisen der den ligger. Selv om den andre Gladiator-filmen kanskje ikke ble den samme store suksessen som den første, ser det ut til at Scott får de prosjektene han vil ha fra Hollywood akkurat nå, og vi kan ikke se for oss at de vil si nei til 87-åringen med det første.