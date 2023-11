Ridley Scott deler sine favorittscener fra sin filmkarriere

HQ

Den 85 år gamle regissøren har gitt oss mange visuelle godbiter, og i et intervju med CineFix på YouTube forteller Ridley Scott om sine favorittsekvenser fra sine egne filmer. Blant disse er helikoptersekvensen fra Black Hawk Down, hånden gjennom hveteåkeren i Gladiator og mange flere interessante sekvenser der han gir et interessant innblikk i bakgrunnen for hver av dem.

Om sin favorittsekvens fra Alien sier han dette:

"Jeg liker skuddene som sniker seg rundt i korridorene. Jeg var operatør, så vi designet settet akkurat bredt nok til å få ned en dolly, ellers var alt håndholdt. Vi bygde lysene inn i settet, slik at sidelysene ble festet til et brett på siden av settet der du faktisk kan dimme dem, senke dem og få inn lys.

Så på en morsom måte var det en ganske ny måte å gjøre det på. Men vi bygde lysene inn i settet, og siden jeg visste at alt kom til å bli mer eller mindre håndholdt, ble det slik. Så det var ganske vakkert å bevege seg gjennom korridoren og se det tomme skipet. Det er et hjemsøkt hus. For meg var Alien egentlig en B-film, gjort på en A-pluss måte."

Klippet kan sees her !