Ridley Scott: "Det kommer helt sikkert til å bli en Gladiator 3"

Med tanke på at det kostet Paramount et sted mellom 210 og 250 millioner dollar å lage Gladiator 2, og at det sannsynligvis er lagt til det samme beløpet i markedsføringskostnader, har mange uttalt at for at denne actionoppfølgeren skal kunne betraktes som en økonomisk suksess for produksjonsselskapet, må den generere minst en halv milliard dollar på kinoer rundt om i verden. Slik det ser ut nå, etter noen uker på kino, har Gladiator 2 spilt inn drøyt 320 millioner dollar og tjener mindre og mindre for hver dag som går, noe som betyr at vi begynner å stille oss spørsmålet om denne filmen faktisk kan bli en suksess.

En av dem som fortsatt har stor tro på Gladiator 2 er regissør Ridley Scott, som på en pressekonferanse nylig, gjengitt av Mama's Geeky, går så langt som å si at resultatene har vært så sterke at en tredje film absolutt kommer til å bli noe av.

"Med tanke på resultatene i resten av verden som vi så i går, kommer det helt sikkert til å bli en Gladiator III."

Hvis dette blir en realitet, vil det store spørsmålet være om Scott vil regissere filmen eller ikke, ettersom det tok 20 år før oppfølgeren kom etter originalen, og Scott er i dag 87 år gammel, noe som betyr at ytterligere 20 år med filmproduksjon er ganske uaktuelt. Når det er sagt, har Scott uttalt at manusarbeidet på en tredje film allerede har begynt...