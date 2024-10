Ridley Scott har allerede begynt å skrive manuset til Gladiator 3

HQ

Gladiator II har premiere i november, 24 år etter den opprinnelige Oscar-vinnende storfilmen. Ridley Scott er tilbake i regissørstolen. I en alder av 86 år lager han fortsatt filmer hvert år, og han tenker allerede på Gladiator 3. Han sier faktisk at han allerede har begynt å skrive på den...

I et intervju i det britiske magasinet Total Film (i siste utgave), forteller Scott at han allerede har skrevet åtte sider.

"Jeg har allerede åtte sider. Jeg har begynnelsen på et veldig godt fotavtrykk", sa han til magasinet, og ga et lite hint om hvor en tredje film kan ta veien. "Hvis det blir en Gladiator 3, tror jeg ikke du noen gang vil gå tilbake til arenaen. Men jeg måtte tilbake til arenaen ..."

Det finnes imidlertid ingen offisielle planer for en tredje Gladiator-film, eller i hvert fall ikke noe som kan offentliggjøres ennå, kanskje avhengig av overlevelsessjansene til de nye karakterene i oppfølgeren, og selvfølgelig av hvordan filmen går i kinosalene.

Ridley Scotts filmer har ikke gjort det så bra på kino de siste årene. Fjorårets Napoleon spilte bare inn 221,4 millioner dollar på et budsjett på nesten 200 millioner dollar. Vi må tilbake til The Martian fra 2015 for å finne Scotts siste kassasuksess. Gladiator II skaper imidlertid stor begeistring, og en stjernegalleri med Paul Mescal og Pedro Pascal i hovedrollene vil hjelpe.