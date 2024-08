Ridley Scott har laget en Director's Cut av Napoleon

HQ

Kunngjort i går og tilgjengelig for streaming akkurat nå, Ridley Scott har gjort som han ofte er kjent for og har gitt ut et regissørklipp av sin nyeste blockbuster, Napoleon.

Selv om filmen var vellykket da den først kom ut, fikk en del kritikker og tjente en god del penger, tror jeg det er rimelig å si at den ikke ble den episke suksessen, eller den episke floppen, som mange hadde forventet, men i stedet havnet på en slags midtlinje mellom de to.

Originalen, som allerede var et ruvende epos på 2 timer og 38 minutter, har blitt forlenget med 48 minutter ekstra filmmateriale til 3 timer og 25 minutter.

Med Joaquin Phoenix (Joker, Her, Gladiator) i hovedrollen sammen med Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible franchise, Susan Storm i Marvels kommende Fantastic Four film) Napoleon forteller historien om den ikoniske franskmannen, selv om den har fått en del kritikk for sine unøyaktigheter og fremstilling av krig. Det blir interessant å se om regissørens klipp utvider originalen på en måte som dekker over disse svakhetene.

Ridley Scotts regissørkutt av Napoleon er tilgjengelig for strømming nå via AppleTV+.