Ridley Scott: "Jeg burde ha laget oppfølgerne til Alien og Blade Runner"

To av de mest ikoniske filmene fra forrige århundre er uten tvil Alien og Blade Runner, som begge ble regissert og levendegjort av en ung Ridley Scott. Filmene har siden vokst til å bli enormt populære og skjellsettende filmer med en rekke oppfølgere, men dette var noe Scott aldri var klar over da han først hadde fått originalene ut av døren.

HQ

I et intervju med Vanity Fair uttaler Scott: "Jeg var treg i starten. Jeg mener, jeg burde ha gjort oppfølgerne til 'Alien' og 'Blade Runner'. Man forandrer seg med årene. På den tiden ville jeg ikke gå gjennom det igjen. Så Jim Cameron kom inn - og så David Fincher - på 'Alien'."

Scott har hevdet at han aldri ble fortalt om at oppfølgere og tilleggsverk til disse filmene var under utvikling.

"Jeg er forfatter av to franchiser. De fleste regissører i Hollywood - i hvert fall på mitt nivå - lar ikke slike ting passere. Men jeg gjorde 'Alien' som min andre film, så jeg hadde ikke så mye valg. Og "Blade Runner" var min tredje film. Så jeg hadde ikke noe valg, for jeg hadde veldig tøffe partnere. Det var på en måte "Velkommen til Hollywood". Jeg ble aldri fortalt eller spurt [om oppfølgere]. Du kan forestille deg at jeg ikke var fornøyd."

Scott har siden sagt at Denis Villeneuve gjorde en god jobb med Blade Runner 2049, men at han "var lei seg" for at han ikke selv tok spissen for prosjektet.

Hadde du likt å se Scott regissere Alien og Blade Runner oppfølgerne i stedet for Cameron og Villenueve?