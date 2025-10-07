Ridley Scott kritiserer moderne film: "Vi drukner i middelmådighet"

HQ

Den legendariske filmskaperen er lei av moderne film og mener at Hollywood for tiden er inne i en nedgangsperiode. Ridley Scott sa det under en nylig opptreden på British Film Institute i London, og kritiserte åpent dagens filmlandskap, som han hevdet "bokstavelig talt drukner i middelmådighet".

"Vel, akkurat nå synes jeg middelmådighet - vi drukner i middelmådighet. Mengden av filmer som lages i dag, bokstavelig talt globalt, millioner. Det er ikke tusenvis, det er millioner, og det meste av det er dritt."

Scott hevdet at av alle filmene som produseres i dag - både for kino og strømmeplattformer - er det bare en liten brøkdel som når opp til et anstendig kvalitetsnivå. Kanskje rundt ti prosent, sa han, er "ganske bra", mens bare rundt fem prosent virkelig skiller seg ut.

Han kritiserte spesielt den moderne industriens avhengighet av digitale effekter for å maskere svake manus og lappe på mangler i historiefortellingen.

"80-60 %, eh, 40 % er resten, og 25 % av de 40 % er ikke dårlige, og 10 % er ganske bra, og de øverste 5 % er fantastiske. Jeg er ikke sikker på den delen av det jeg nettopp har sagt, men på 1940-tallet, da det ble laget kanskje 300 filmer, var for eksempel 70 % av dem like. Jeg tror mange filmer i dag blir reddet og fordyret av digitale effekter, fordi de ikke har noe bra på papiret først. Få det på papir."

Scott innrømmer at han har blitt så lei av moderne filmer at han har begynt å se på sine egne verk - ikke av nostalgi, men rett og slett fordi det får ham til å føle seg bedre midt i det han ser som en flom av middelmådighet.

"Jeg har begynt å se mine egne filmer ... og de er faktisk ganske bra! Og dessuten eldes de ikke."

Han nevnte Black Hawk Down som et eksempel og uttrykte forundring over hvordan han i det hele tatt hadde klart å lage en slik film. Scott etterlot seg likevel et snev av optimisme, og bemerket at selv om det nåværende landskapet ser dystert ut, vil det alltid dukke opp noen få perler - selv om de forblir unntak snarere enn regelen.