Ridley Scott roser Fede Álvarez' Alien-film i høye toner

HQ

Hvis du har lurt på om regissør Fede Álvarez' kommende film Alien er verdt å kjøpe billett til når den kommer på kino neste sommer, har Alien -skaperen Ridley Scott tilsynelatende allerede gitt den sin godkjenning.

I en samtale med Guillermo del Toro på DGA Latino Summit 2023 (takk, Collider) fortalte Álvarez at han ønsket å få Scotts mening og godkjenning av filmen før han gikk videre. Derfor ga Álvarez Scott en tidlig visning av filmen, og Scott ga filmen en ganske strålende anmeldelse.

Álvarez forteller om hendelsen med Scott: "Selv om han ikke ba om det, skulle jeg gå dit og sitte ved et bord og se på ham og få det. Selv om han skulle si: 'Du ødela arven min', ville jeg stå foran ham og se ham i øynene. Jeg ville ikke få en e-post der det står "Ridley sier...". Og så kommer han inn i rommet og sier: "Fede, hva kan jeg si?". Det er jævlig bra."

Álvarez fortsetter: "For meg var det somom... Familien min vet at det var et av de beste øyeblikkene i livet mitt at en mester som ham, som jeg beundret så mye, i det hele tatt så en film jeg hadde laget, og spesielt en film som denne... og snakket med meg i en time om hva han likte ved den. Et av de beste komplimentene han ga meg, var: "Dialogen er fantastisk. Er det du som har skrevet den? Ja!"

Det er ganske spennende å høre at mannen som skapte Alien er imponert over dette kommende prosjektet, og forhåpentligvis betyr det at vi har noe spesielt i vente når den titelløse Alien -filmen har premiere 16. august 2024.