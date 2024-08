Ridley Scott sier Gladiator 2 er det beste han noensinne har laget

HQ

Det var tider... i 2000 kom Gladiator med Russell Crowe i hovedrollen og Ridley Scott som regissør. Det tok lang tid før en oppfølger ble en realitet, men Gladiator 2 kommer i november. Denne nye filmen har skuespillere som Pedro Pascal, Paul Mescal og Joseph Quinn, mens regien nok en gang er utført av Ridley Scott.

Og det ser ut til at Scott virkelig mener at vi får noe helt spesielt. Han sier at Gladiator 2 er det beste han noensinne har laget ... eller i det minste noe av det beste. Det er dristige ord fra en som er kjent for filmer som Alien (1979) og Blade Runner (1982).

Ridley Scott lover "fullblods, brutal action", og et storstilt skue som et vannfylt romersk Colosseum.

Jeg gleder meg til å bli underholdt, nok en gang.

"Det er det beste jeg noensinne har laget, eller i det minste noe av det beste. Jeg har laget noen få gode"

HQ

Takk, Empire