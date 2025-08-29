Ridley Scott takket nei til tilbudet om å regissere Terminator 3 (og en lønnssjekk på 20 millioner dollar)

Ridley Scott har (til tross for noen klart svakere produksjoner som The Last Duel, House of Gucci, Gladiator 2, Napoleon, Alien Covenant) som vi alle vet regissert en rekke av de mest bemerkelsesverdige filmene gjennom tidene. Alien, Blade Runner, Gladiator, Black Rain og Thelma & Louise er selvsagt ingen dårlig merittliste, og til tross for at han har fylt 87 år (!) har han ingen planer om å pensjonere seg. I løpet av sine mange år som en av filmverdenens største har han takket nei til en rekke prosjekter, og ett av dem var tydeligvis Terminator 3. En av de mest utskjelte oppfølgerne gjennom tidene. I et nylig intervju med The Guardian har han sagt at han ikke kan kjøpes for penger, for han takket nei til 20 millioner dollar for å regissere T3.

"Jeg er stolt over dette. Jeg takket nei til et honorar på 20 millioner dollar. Du skjønner, jeg kan ikke kjøpes, kompis. Noen sa: 'Spør hva Arnie får'. Jeg tenkte: 'Jeg skal prøve det.' Jeg sa: "Jeg vil ha det Arnie får. Da de sa ja, tenkte jeg: "Faen ta meg."

Tror du Scott kunne ha reddet Terminator 3?