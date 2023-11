Ridley Scott var "forbannet" på James Cameron for Aliens

HQ

Da James Cameron overtok roret etter Ridley Scott for å lage oppfølgeren til den ikoniske romskrekkfilmen Alien fra 1979, var det en helt annen type film. To år etter at det koselige romeventyret Star Wars, med sin lettbeinte humor og koselige karakterer, hadde fanget en hel generasjons bankende hjerter, kom Ridley Scotts Alien plutselig som et syredryppende mareritt, der hvert eneste bilde holdt publikum i et gispende jerngrep. Det var en klaustrofobisk neglebiter som overøste et like lyrisk som gråtkvalt publikum med både psykologisk skrekk og rene jump scares. Et isolert, kaldt sted der et overdrevent savlende monster konstant pustet en stakkars sjel i nakken og en steinhard Sigourney Weaver for alltid skrev seg inn i historiebøkene som Ellen Ripley.

Med Aliens videreutviklet James Cameron grunnideen og slapp i stedet løs en høyoktan romtur der monstre jevnlig ble skutt ned av marinesoldater, og det var en forvandling som umiddelbart delte fansen i to leire. De som foretrakk det krypende klaustrofobiske kammerspillet, og de som var mer tilhengere av konseptet, helt uten bevissthet. En som definitivt foretrakk førstnevnte, var Ridley Scott. Noe forutinntatt kan det virke, men på den annen side har han holdt sine følelser for seg selv og ikke uttrykt sin misnøye offentlig, før nå. I et intervju med Deadline avslører han ikke bare at han var misfornøyd med retningen James Cameron hadde satt for Aliens og det faktum at han ikke engang ble informert om at det ville komme en oppfølger. Han var forbannet. Rasende og sint. Scott er imidlertid tydelig på at han liker Cameron som person, men at han følte seg veldig skuffet. Noe han mener skyldes Blade Runner, som var en massiv flopp på den tiden. Her er hva han sier om fiaskoen:

"Vel, Jim handler om det, måten han designer på, hele prosessen hans er The Ride. Da jeg fikk vite at noen andre gjorde dette, hadde jeg faktisk prøvd å utvikle noe. Da Jim ringte meg og sa, hør her ... han var veldig hyggelig, men han sa at dette er vanskelig, for dyret ditt er så unikt. Det er vanskelig å gjøre det like skremmende igjen, nå som det er kjent. Så han sa at jeg ville gjøre det på en mer actionpreget måte. Jeg sa: "Ok. Og det var første gang jeg faktisk tenkte: "Velkommen til Hollywood.

Jim og jeg snakker ofte sammen. Vi er ikke akkurat venner, men vi snakker sammen, og han er en flott fyr. Jeg var forbanna. Jeg ville ikke sagt det til Jim, men jeg tror jeg var såret. Jeg visste at jeg hadde gjort noe helt spesielt, en engangsforeteelse. Jeg var såret, dypt såret faktisk, for på det tidspunktet tror jeg at jeg var skadet fordi jeg prøvde å komme meg etter Blade Runner."

Hvilken film som er best, diskuteres den dag i dag, og som med alt annet som har med kultur å gjøre, finnes det ingen objektive svar. Til syvende og sist er det en smakssak, så hvor står du? Er du Team Alien eller Team Aliens?