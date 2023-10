Ridley Scott var ingen fan av Top Gun: Maverick

HQ

Alien- og Gladiator-regissør Ridley Scott avslører at han ikke var den største fan av den nye Top Gun-filmen. I en samtale med Fede Álvarez, regissøren av den nye Alien-filmen, skal Scott ha sagt "meh," da han ble spurt om hva han syntes om Top Gun: Maverick.

"Jeg spurte ham om den nye 'Top Gun', og han sa 'meh'", sa Alvarez. Jeg sa: "Hva snakker du om?". Og han sa: "Min brors var original, og dette er liksom eh". Han respekterte den virkelig, men man kunne se hvor tøff han var. Så jeg tenkte: "Denne vinner jeg aldri.""

Tidligere har Alvarez sagt at Ridley Scott roste den nye Alien-filmen hans, noe som ser ut til å være et godt tegn for fans av sci-fi-franchisen. Det ser ut til å være en viss forskjell mellom Scotts mening her og den han ga i 2022. Vel, den er gitt gjennom Jerry Bruckheimer, produsenten av både den originale Top Gun og oppfølgeren.

"Noe av det mest hjertevarmende jeg opplevde var da vi viste filmen til Tonys bror, Ridley. Han var full av lovord om filmen og om hvor nøye Tom hadde vært med å hedre Tony gjennom hele filmen. Det var det viktigste for alle", sier Bruckheimer. sa Bruckheimer.

Tony Scott, regissøren av den originale Top Gun og Ridleys bror, gikk dessverre bort i 2012. Det ser ut til at Ridley Scott fortsatt setter brorens film høyt.

Takk, JoBlo.