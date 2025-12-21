Rift Riff har en unik tilnærming når det gjelder tårnforsvarets vanskelighetsgrad

HQ

På DevGAMM fikk vi nylig muligheten til å ta en titt på Rift Riff, et pikselert fantasy-tårnforsvarsspill der du bekjemper horder av monstre ved hjelp av juice som du bygger tårnene dine med. I en tid der spill kan prøve å bevise seg selv ved å være veldig vanskelige, bestemte utviklerne seg for å ta en annen tilnærming med Rift Riff.

I en samtale med Gamereactors David Caballero på arrangementet forklarte utvikler Franz Lazert den unike tilnærmingen Rift Riff har til vanskelighetsgrad. "En av våre viktigste påstander her er at det er et veldig tilgivende spill," sa han. "Så for eksempel når du bygger tårn, koster de selvfølgelig juice, men du kan refundere dem med full refusjon."

"Så hvis du finner en strategi som ikke ser ut til å fungere, kan du refundere alt og prøve igjen, og du kan eksperimentere på en måte som er veldig tilgivende," fortsetter Lazert. "Og når du dør, trenger du heller ikke å starte hele nivået på nytt. Du må bare starte hver enkelt bølge på nytt ... noen av disse nivåene går i seks eller syv bølger, så på den måten trenger du ikke å gjøre hele greia på nytt."

