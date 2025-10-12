HQ

Jeg har anmeldt en god del RIG-produkter nå, fra mikrofoner til hodesett og annet periferiutstyr og tilbehør. I stor grad selger produktene seg selv på høye ambisjoner og lave prislapper, og det samme gjelder for deres nyeste innovasjon, RIG R5 Spear PRO HS. Dette headsettet, som primært er designet for PlayStation-konsoller (som HS-taggen varsler oss om), ser ut til å løfte RIGs lydspill til en helt ny standard.

RIG R5 Spear PRO HS er optimalisert for 3D-lyd ved hjelp av 40 mm grafendrivere. RIG forstår at moderne spilling, spesielt konkurransespill, kan avgjøres like mye av lyden som av det visuelle. Fottrinn, omladninger, det svake pinget fra en granatpinne som trekkes ut. Alt dette er viktig for den som ønsker å forbedre ytelsen sin eller til og med gjøre en karriere ut av gaming, og RIG har som mål å hjelpe deg med å høre dem med dette nye headsettet. Det er optimalisert for 3D-lyd, og går lenger enn bare å fremheve fotspor, og ønsker virkelig å legge til et ekstra lag til lydopplevelsen du får når du spiller.

Det er et ganske dristig prosjekt, spesielt når RIG fortsatt tar sikte på å holde prisen på et budsjettvennlig nivå på £69,99/$69,99. Til den prisen er det absolutt ikke det billigste headsettet du kan få tak i, men du forventer at mye dyrere hodesett sikter mot så høy lydkvalitet.

Og det er det RIG leverer med dette R5 Spear PRO HS-hodesettet. Det føles virkelig optimalisert for å ta lyden opp på et nytt nivå, og leverer jevn lyd som til og med utfordrer mitt dyrere SteelSeries Arctis Nova 5. Jeg spiller ikke så ofte skytespill for øyeblikket, men i spillene jeg spilte mens jeg testet hodesettet, la jeg merke til en veldig, veldig sterk lydopplevelse sammenlignet med hva jeg vanligvis forventer i denne prisklassen. Hvert skudd, hvert klikk fra et våpen som må lades om, hvert rop og kartvarsel var tydelig for øret mitt. Når man spiller Deadlock, Valves nyeste MOBA-helteskytter, er disse lydnøklene utrolig viktige, og jeg er glad for å kunne si at RIGs fokus på lydytelse betalte seg ved å levere dem alle.

Det er en førsteklasses følelse av lyden her du forventer å høre fra et hodesett som er ti, tjue, tretti eller til og med førti pund dyrere. Følelsen av hodesettet gjenspeiler også den førsteklasses lyden. Designet er ganske enkelt, men jeg har ofte kritisert RIG for å ha vektløse hodesett som føles billige, og jeg kan ikke si det samme om denne nyeste modellen. De magnetiske, tilpassbare snap-lock-koppene på utsiden bidrar til å gi modellen en fin vekt, og selv om det fortsatt er et plastsett, vil du merke en betydelig økning i RIG R5 Spear PRO HS' robusthet sammenlignet med andre modeller fra produsenten. En virkelig seier her når det så ut til å være et dvelende problem med RIG-produkter så lenge.

Hodesettet føles også behagelig å ha på, selv på mitt store hode. Koppene er myke, selv om de sitter litt stramt mot øret, men det føltes ikke som om de klemte selv under lange spillsegmenter. Min eneste virkelige kritikk fra designperspektivet er hodesettets grunnleggende funksjonalitetsnivå. Et sted må det spares, men selv om RIG R5 Spear PRO HS kan tilpasses, føles det mer eksklusivt, viser det faktum at det er kablet med bare en 3,5 mm jack-tilkobling hvor budsjettet kommer inn. Det faktum at vi ikke har en USB-tilkobling er fornuftig, med tanke på at dette først og fremst er designet for å stikke inn i en PS5- eller PS4-kontroller, men det er verdt å nevne at du ikke bare bør stikke RIG R5 Spear PRO HS inn i hodetelefonkontakten på PC-en din. Jeg opplevde i hvert fall at lyden var veldig forvrengt og ikke i nærheten av den kvaliteten jeg fikk da jeg koblet hodesettet til 3,5 mm-porten i en kontroller jeg hadde koblet til PC-en. Løsninger, antar jeg.

Mikrofonen til RIG R5 Spear PRO HS er ganske bra. Mikrofonen i kringkastingskvalitet gir klar og naturlig lyd, med vekt på det naturlige elementet. Den er plassert ved munnen din, så ikke bli overrasket hvis den fanger opp det meste av pust, leppesmell og alt annet som en separat mikrofon sannsynligvis vil ignorere. Kvaliteten er imidlertid ubestridelig, akkurat som med lydutgangen, når du ser på hva du får for prisen.

Hvis du er ute etter et spennende hodesett med tonnevis av funksjoner og flash, finner du det ikke her, men hvis du vil ha det som betyr noe i et hodesett, som god lyd, en behagelig følelse og førsteklasses vekt, så finner du det med RIG R5 Spear PRO HS. RIGs nyeste produkt er et sprang i riktig retning, og hvis du ønsker å ta et stort steg opp på lydfronten uten å ruinere banken, er dette et av de beste alternativene.