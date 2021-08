HQ

Milestone er for øyeblikket kongen av markedet når det kommer til motorsykkelspill. Med både Ride- og MotoGP-serien har de allerede mye erfaring, og i tillegg kan du slenge på Monster Energy Supercross-serien om du vil. Det jeg har likt minst med disse spillene i mine seneste anmeldelser er at de alle virker litt for like, og derfor var det interessant å se utfordrer RaceWard Studios komme på banen med RiMS Racing. Dessverre når det ikke opp til kvaliteten til Milestone sine spill, og jeg klarer rett og slett ikke finne gleden med å kjøre.

RiMS er klar for å utfordre.

RaceWard har prøvd å gjøre spillet så realistisk som mulig, og fokuset ligger mye på vedlikehold av motorsykkelen. Navnet er en forkortelse av "Rider and Motorbike Simulator", og det handler ikke så mye om å være en stjerne i motorsykkelverden, men mer om hvordan det er å eie en motorsykkel. Om du må bytte en del i karrieremodusen som for eksempel bremseskivene må du fysisk skru ut skruene og ta bort deler ved å bruke kontrolleren. Noen ganger er det så enkelt som to steg for å utføre en reparasjon mens andre ganger trenger du mer enn ti steg for å bytte deler. Det er svært viktig å gjøre dette riktig for om du skulle montere de tidligere nevnte bremseskivene feil vil ikke hjulet sitte riktig på.

Spillet er også veldig teknisk på banen. Fremre og bakre brems er fordelt til to forskjellige knapper (kan riktignok endres til standard en-knapps-bremse i menyen om ønskelig), og under pitstop er du selv ansvarlig for hvor fort dekk byttes eller bensin fylles. Selv om jeg setter pris på at de prøver på noe nytt føler jeg ikke at QTE (Quick-time events) er noe jeg trenger i et motorsykkelspill.

Midt under løpet kan du fryse tiden og sjekke status på viktige deler av motorsykkelen.

Siden spillet ikke er låst til en mesterskapslisens er det mulig å gjøre flere forskjellige ting i karrieremodusen. Hver uke er det nye ting du kan velge å gjøre. Ene uken kan du velge å kjøre en sponsorevent eller et en-mot-en løp, hvorpå uken etter kan det tenkes at det er en fabrikkevent hvor du kan låse opp motorsykler fra diverse fabrikker dersom du når pallen. Mellom løpene er det også mye å gjøre for å sørge for at motorsykkelen din er i tipp topp stand for neste løp. Kjøpe og selge deler og låse opp diverse hjelpemidler i utviklertreet er kun to av tingene som foregår mellom løp. Det negative med å ikke ha lisens er selvsagt at alt innholdet virker litt billig. Åtte motorsykler og fjorten baner er det de har å tilby, og i tillegg er det ingen muligheter for å tilpasse sjåførens klær eller motorsykkel. Du kan for eksempel kjøpe nye hjelmer, men du kan ikke bytte farge eller utseende på de.

Det er mye fokus på å vedlikeholde motorsykkelen din. Skal du fjerne bakre bremsekloss er det elleve steg med QTE du må gjennom.

På banen er det så lite tilgivelig at jeg er overrasket over at karakteren min fortsatt er i live etter alle fallene han har hatt. Det er derimot realistisk utilgivelig hvor den minste millimeter feil sørger for at det blir kræsj. Len deg for mye, eller for lite, over til siden og du ender i gresset. Brems for mye, eller for lite, og du flyr av sykkelen. Det blir ekstremt tilfredsstillende når du finner flyten og nærmest danser gjennom svingene. En litt fiffig funksjon er MSC (Motorbike Status Check) som lar deg fryse spillet og sjekke status på hver eneste lille del av motorsykkelen. Begynner noen deler å bli slitt? Er bremsene for varme? Det er veldig detaljert, og kanskje litt vel mye for noen, men det er heller ikke påkrevd å bruke.

Det er dessverre noen problemer som får musikken til å stoppe midt i dansen din gjennom svingene. Først og fremst virker det som de datastyrte førerne kjøpte førerkortet sitt på postordre. De har ofte ingen intensjon om å bremse, og kjører rett over deg om du bestemmer deg for å bremse. Så har du de gangene de bestemmer seg for å panikkbremse på de merkeligste steder. Baner med en rekke svinger etter hverandre kan være utfordrende ettersom det kan ta en evighet å lene seg fra en side over til den andre. Som en helhet er derimot spilles underholdende på asfalten.

Spillet er ekstremt utilgivelig, og dette hendte oftere enn jeg vil innrømme.

Foruten karrieremodusen er det også andre måter å bevege seg ut på asfalten, men ingen av disse modusene er noe å skrive særlig hjem om. Enspillermodusen tilbyr enkeltløp, testmodus uten motstandere og kjøreskole for å lære litt om de forskjellige tingene. Det er ingen form for turneringer eller konkurranser å finne utenfor karrieremodusen, og flerspillermodusen er ikke mye bedre. Det finnes "online challenges" som er tidsbegrensede utfordringer som gir poeng opp mot forskjellige premier samt lobbyer for enkelløp eller cup'er. Dessverre er det ingen form for rangert flerspillermodus. Grafikken i spillet er helt ok. Ikke noe som tar pusten ut av deg, men ikke stygt heller.

RiMS er en god grunnmur å bygge videre på.

Jeg er glad for at Milestone har en utfordrer først og fremst. Det er et godt spill som dog ikke når helt opp til MotoGP og Ride, men ettersom dette er deres første forsøk er jeg optimistisk for fremtiden. Spesielt ettersom spillet har innhold som ikke andre har som for eksempel fokus på det mekaniske med motorsykkelen. Et godt førsteforsøk, men trenger fortsatt mer.