Rina Sawayama vil gjenta sin rolle som Akira i John Wick Caine spin-off, regissert av Donnie Yen

Wick-verseet fortsetter å utvide seg. Om bare noen få uker kommer Ballerina, den første John Wick-spinoffen på kino, med Ana de Armas i hovedrollen. Og nylig, under den siste Cinemacon i Las Vegas i mars, fikk vi avsløringen av Caine, en annen film avledet fra Chad Stahelskis univers av snikmordere som vil bli regissert og spilt av Donnie Yen, som spilte Caine i John Wick: Chapter 4. Nå vet vi en ny detalj om rollebesetningen som kan gi oss en idé om handlingen i filmen, takket være Variety.

HQ

Rina Sawayama kommer tilbake for å spille Akira Shimazu, en vaktmester på Osaka Continental, som drives av hennes far Koji Shimazu (Hiroyuki Sanada). I John Wick: Chapter 4 sverget Akira hevn mot farens morder Caine (Donnie Yen), så det er svært sannsynlig at denne nye filmen vil fortsette historien hans.

"Caine" vil bli regissert av Yen og produsert av franchiseprodusentene Basil Iwanyk og Erica Lee ("John Wick" 1-4, "Ballerina" og "Monkey Man") gjennom deres Thunder Road-label og Chad Stahelski ("John Wick: Chapter 3-Parabellum", "Day Shift", "John Wick: Chapter 4"), med 87Eleven Entertainment. Yen vil også fungere som utøvende produsent på prosjektet.

Og hvis du vil varme opp for mer frenetisk action fra John Wick-universet før den femte hoveddelen, husk at "Ballerina" åpner på kino 6. juni 2025.