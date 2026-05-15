Ring ring, det er Call of the Elder Gods i dagens GR Live

De fleste av oss skjermer ukjente numre i disse dager, men tenk om du tok telefonen og det var en lovecraftiansk skrekk i den andre enden av linjen? Hjernen din ville sannsynligvis blitt til grøt på få sekunder. Heldigvis holder disse kosmiske vesenene seg i fiksjonens verden, og puslespilleventyrspillet Call of the Elder Gods handler ikke engang om telefonsamtaler med Cthulhu.

I stedet handler det om å reise til jordens fjerne hjørner og lete etter hemmelighetene bak eldgamle og skremmende mektige vesener. Call of the Elder Gods er en oppfølger til den kritikerroste suksessen Call of the Sea fra 2020, og har imponert kritikerne nok en gang, og vi roste den større verdenen og det forbedrede puslespilldesignet i vår fullstendige anmeldelse.

Og hvis du vil se oss sitte fast i noen lovecraftianske hoderystere, kan du bli med på sendingen vår på Call of the Elder Gods. Vi starter som vanlig kl. 17, og du finner oss på GR Live-hjemmesiden, i tillegg til YouTube-, Twitch- og Facebook-kanalene våre.