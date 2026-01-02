The Lord of the Rings: The Two Towers er årets største film

Hvem skulle trodd det, men etter 23 år er The Lord of the Rings: The Two Towers offisielt årets største film igjen. Etter å ha sikret seg rekorden tilbake i 2002 da den opprinnelig hadde premiere, og var årets mest innbringende film med nesten 1 milliard dollar i inntekt, har nyutgivelsen av filmen kommet til tordnende fanfare, og topper listene for året med stor margin!

Vi snakker riktignok om 2026-listene, som for øyeblikket har to deltakere. Førsteplassen går til 2026-nyutgivelsen av The Two Towers med hele 8 378 dollar til navnet, og den følges bare av We Bury the Dead, som så langt har fått en kjevefallende $ 73 etter Box Office Mojo's telling.

Denne oversikten inkluderer bare filmer som faktisk har hatt premiere i dette kalenderåret, som så langt strekker seg over mindre enn to hele dager, noe som er grunnen til at Avatar: Fire and Ashs titalls millioner dollar i billettsalg, som ett eksempel, ikke teller med. Men siden vi snakker om tusenvis av dollar for de to filmene som er inkludert for øyeblikket, er det likevel lite sannsynlig at The Two Towers vil holde rekorden lenge, ettersom noe utvilsomt vil debutere i løpet av helgen og sikre nok billettsalg til å stjele kronen.

Kommer du til å gå på kino for å se The Two Towers igjen?