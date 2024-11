Ringenes herre: The War of the Rohirrim popcornbøtten er en massiv warhammer

HQ

2024 er popkornbøttenes år. Da Dune: Part Two så litt for mye ut som om den var klar for soverommet, begynte straks andre filmer å følge trenden med å ha virale popcornbøtter.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Dune: Part Two er ikke annerledes, men i stedet for å gå ned NSFW-ruten, får du i stedet en 27-tommers krigshammer som salgsfremmende gjenstand. Som rapportert av The Direct, åpner hammerens hode seg for å lagre popcornet ditt, og det vil koste $ 32,99 i AMC-kinoer. Det er foreløpig ukjent om hammerne vil være tilgjengelige internasjonalt.

Det er også en stein som du kan få som et dekorativt element, men egentlig er hammeren den store premien. Du kan få tak i den når The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim slippes på kino den 13. desember.

