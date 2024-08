Rings of Power's showrunners er sikre på en sesong tre

HQ

På BFI Southbank i London i går var showrunnerne bak Amazons Lord of the Rings: The Rings of Power entusiastiske over seriens andre sesong, og virket til og med sikre på muligheten for en tredje.

Showrunnerne J.D. Payne og Patrick McKay har høye forventninger å innfri for å tilfredsstille fansen av den ikoniske serien, som vil forvente store ting.

Når de snakket om sitt kommende arbeid, sa McKay: "Sesong én var enorm og episk. Vi tror vi fikk enda mer på skjermen i sesong to."

Payne la til "Vi ønsket å dytte serien inn i nye territorier, og forhåpentligvis vil publikum bli overrasket. De kan forvente at den blir bredere, dypere og større, vi skal inn i flere verdener, flere monstre og flere kamper."

Om sesong tre, McKay sa: "Alt vi kan si er at vi jobber med det. Vi lager mat. La oss lage mat!"

Payne svarte og anerkjente den kommende Lord of the Rings: The Hunt for Gollum -filmen: "Midgard er stort, og vi føler at det er plass til alle på bordet. Vi elsker Peter Jackson-filmene, så jeg tror vi kommer til å glede oss til å se den som fans."

Sesong to av Lord of the Rings: The Rings of Power slippes via Prime Video 29. august (takk, THR).