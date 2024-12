Riot Games avdekker League of Legends Trading Card Game

HQ

Riot Games har tatt MOBA League of Legends og utvidet det til en rekke nye områder. Det være seg spinoff-spill i ulike sjangre basert på tittelen, tv-serien Arcane eller en av verdens største e-sportsscener - League of Legends er overalt, og til og med på mobile enheter via Wild Rift. Men i fremtiden vil det også komme til et bord nær deg.

Riot har løftet på sløret for Project K, som rett og slett er kjent som League of Legends Trading Card Game. Det er et initiativ som angivelig er "for alle som elsker kortspill, å samle på kort og å komme i kontakt med venner rundt bordet".

For øyeblikket holder Riot informasjon om spillet til et minimum, men vi vet at det vil støtte 1v1- og 2v2-handling, og at det vil ankomme og lanseres en gang neste år. Spesifikt sier Riot:

"Enten du er en fan av flerspiller-fri-for-alls lastet med allianser, backstabbing og svik, eller konkurransedyktig 1v1- og 2v2-spill med dine favoritt League-mestere, håper vi at Project K vil tjene en plass på bordet ditt i 2025."

Dette er en annonse:

Du kan sjekke ut videoen nedenfor for å se et glimt av Project K i aksjon, alt før Riot deler mer informasjon om lanseringen og forhåndsbestillingen og "Arcane Box Set" i begrenset utgave på nyåret.