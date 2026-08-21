Riot Games avslutter utviklingen av « 2XKO ved utgangen av 2026

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Riot Games har gjort det til en vane å utforske ulike videospillprosjekter for så snart å avlyse eller trekke seg fra disse satsingene. I nyere tid har studioet, bortsett fra Valorant, i praksis lagt ned alle sine satsinger utenfor hovedspillet League of Legends MOBA, og dette skjer nå igjen.

Selskapet har avslørt at utviklingen snart vil ta slutt for tag-kampspillet kjent som « 2XKO. I et omfattende blogginnlegg opplyser Riot Games at utviklingen vil avsluttes innen utgangen av 2026, men dette betyr ikke at spillet legges ned før vi når 2027, da de har lovet at serverne vil forbli tilgjengelige og online på alle plattformer også etter denne datoen.

Når det gjelder hva som kommer, får vi vite at mer innhold, forbedringer av funksjoner, to nye helter – Lux og Samira – samt en siste stor oppdatering for feilretting vil bli lansert før utviklingen avsluttes. Etter dette vil det ikke bli utgitt noe nytt innhold, men spillet vil forbli tilgjengelig, alt innholdet spillerne har samlet vil forbli tilgjengelig, og når tiden er inne for å gå videre, vil alle helter og det meste av innholdet gjøres tilgjengelig for alle spillere.

Riot Games har også opplyst at KO-poeng nå deaktiveres og ikke lenger vil kunne kjøpes. For de som har brukt penger på spillet og ønsker refusjon etter å ha hørt denne nyheten, begynner refusjoner også å bli tilbudt. Når det er sagt, hvis du ønsker å fortsette å støtte spillet, lanseres det i september et kosmetisk pakke til en fast pris på £33,99/€39,99 som gir alle kjøpere tilgang til «nesten alt det kosmetiske innholdet i 2XKO.

Når det gjelder hvorfor dette har skjedd, forklarer Riot følgende:

«Vi har vurdert spillets samlede ytelse – ikke bare inntekter, men også spillerbeholdning, nye spillere og engasjement – frem til 2026. Vi så positive reaksjoner fra spillerne i forbindelse med lanseringene av Akali, Senna, Thresh, The Climb (PVE) og noen fantastiske konkurransearrangementer gjennom året. Selv i disse høydepunktene så vi imidlertid ingen meningsfull, vedvarende endring i 2XKOs utviklingsbane; bare en brøkdel av det som ville kreves for å bevege seg mot bærekraft. Etter hvert ble det klart at det ville være umulig for oss å fortsette å utvikle spillet aktivt slik vi gjør i dag.

«De siste månedene har teamet fortsatt å ta dristige grep, samtidig som vi har vært fullt klar over utfordringene til 2XKO – men å prøve et år til i håp om en vei fremover ville ha vært et uansvarlig valg overfor spillerne og utviklerteamet. For å si det helt klart: Vi ville ha fortsatt den aktive utviklingen hvis vi så noen levedyktig fremtid, men driften av 2XKO koster oss betydelig mer enn det innbringer, og engasjementet har holdt seg relativt flatt til tross for våre større oppdateringer.

«Så da vi vurderte alle tilgjengelige alternativer (f.eks. å redusere teamstørrelsen, justere oppdateringsplanene våre, endre forretningsmodellen vår), konkluderte vi med at det å fullføre resten av innholdet vi jobber med og avvikle den aktive utviklingen var den beste veien fremover for spillerne og Rioters.»

Til tross for at de ofte starter nye prosjekter for så snart å legge dem på is, har Riot Games lovet å «fortsette å utforske nye sjangre og måter å bringe spillerne sammen på», så kanskje det vil bli presentert enda flere ideer for fansen senere.