Riot Games fortsetter å omfavne K-Pop og sammensmeltingen av sjangre og internasjonale artister med sin nye sang for Arcane

Riot Games Riot Games fortsetter å investere betydelig i sammensmeltingen av sjangre og internasjonale artister i sitt musikalske univers, og den siste utgivelsen er intet unntak. Samarbeidet mellom Stray Kids, Young Miko og den legendariske gitaristen Tom Morello, med tittelen "Come Play", er det nye offisielle temaet for den animerte serien Arcane. Denne låten blander K-pop, urban rap og rock, noe som skaper en eksplosiv kombinasjon som akkompagnerer den andre sesongen av serien.

Stray KidsK-pop, kjent for sin energiske scenetilstedeværelse og allsidighet på tvers av ulike sjangre, bidrar med sin livlige stil til låten. Den puertoricanske rapperen Young Miko tilfører et urbant preg med et spansk vers fullt av attitude og styrke, mens Tom Morello, gitarist i Rage Against the Machine, viser frem sitt karakteristiske, kraftfulle gitarspill og tilfører låten et ekstra lag med intensitet.

Dette samarbeidet, som slippes rett før premieren på den nye sesongen av Arcane på Netflix 9. november, er i tråd med Riot Games' strategi om å samarbeide med globale topptalenter, spesielt fra K-pop-scenen. Dette er ikke første gang studioet samarbeider med stjerner fra denne sjangeren; de har tidligere jobbet med artister som (G)I-DLE for den globale hiten "POP/STARS", noe som har forsterket deres tilstedeværelse i musikkbransjen.

I tillegg har Riot Games opparbeidet seg en imponerende merittliste gjennom årene ved å samarbeide med anerkjente band som Imagine Dragons. Nylig sluttet Linkin Park seg også til rekken av artister ved å gi ut Heavy is The Crown, hymnen til Worlds 2024 på League of Legends. Denne låten, som markerer en av bandets første produksjoner etter Chester Benningtons død, er et bevis på arven og den fortsatte innflytelsen de har på musikkfeltet.

Denne nye låten, Come Play, gjenspeiler ikke bare den intense fortellingen i Arcane, men fremhever også Riots forpliktelse til å integrere musikk av høy kvalitet i innholdet, noe som skaper en kulturell påvirkning som strekker seg utover videospillet. Med hvert nye samarbeid viser Riot Games sitt engasjement for å forene ulike kulturer og sjangre gjennom musikk, noe som beriker fanopplevelsen og utvider rekkevidden til universet. Du kan lytte til hele sangen nedenfor.