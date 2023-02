Riot Games har annonsert neste League of Legends spin-off videospill

Riot Games har produsert ganske mange spin-off League of Legends spill de siste par årene, ettersom utvikleren utvider franchisen på en mengde måter. Til dette formål har vi hatt Ruined King: A League of Legends Story og til og med Hextech Mayhem, men snart vil denne listen utvides ytterligere.

Riot Forge, publiseringsdivisjonen som håndterer disse spin-offene, har kunngjort at The Mageseeker: A League of Legends Story vil være det neste spillet som debuterer, og at denne tittelen vil bli utviklet av Digital Sun , og kommer til PC og konsoller våren 2023.

Spillet vil være en 2D hi-bit pixel action-RPG som oppgaver spillere med å bli rogue mage, Sylas, og deretter lede en revolusjon som tar sikte på å knuse freden som eksisterer i kongeriket Demacia. Vi blir fortalt i pressemeldingen at denne tittelen vil være ute etter å gi "actionfylt fantasy-spill" for de som "ønsker å oppleve en historie om makt, identitet og rettferdighet."

For å legge til denne kunngjøringsnyheten, avslørte Riot Forge også noen få biter av informasjon om noen andre spin-off-spill, inkludert at Convergence: A League of Legends Story kommer sommeren 2023, og at Tequila Works' Song of Nunu: A League of Legends Story debuterer høsten 2023 - og begge disse titlene kommer til PC, Xbox, PlayStation og Nintendo Switch.