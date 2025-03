Riot Games kunngjør mer strukturert Teamfight Tactics esports krets

HQ

Riot Games Riot Games har kunngjort en stor omveltning i konkurranseverdenen Teamfight Tactics. Etter mange år med scenen med en løs struktur og format, fra og med Set 15, vil scenen ha et sikrere oppsett, en der de beste spillerne ikke trenger å slipe ekstremt mye for å fortsette å konkurrere om Tactician's Crown.

Denne endringen påvirker direkte de beste spillerne i verden og er rettet mot toppnivået (Tier 1) for esporten. Tanken er at etter hver turnering og hvert sett vil de 32 beste spillerne i verden bli isolert og konkurrere i en ny "high stakes tournament circuit" som inkluderer en premiepott og en mer direkte vei mot Tactician's Crown-trofeet.

Gruppen vil bli oppdatert på slutten av hvert sett med en turnering der disse 32 spillerne vil møte de beste fra Ranked, Trials og Cups for å avgjøre hvilke 32 spillere som skal forbli eller få en plass i neste epoke av kretsen.

I henhold til hvordan kvalifiseringen vil fungere, i hvert sett, vil de beste 28 spillerne fra den panregionale Golden Spatula -turneringen kvalifisere seg til den nye kretsen, med de resterende fire sporene som er utpekt til inviterte fra Riot selv, selv om dette bare vil skje for det kommende Set 15 -løpet, og kanskje ikke fortsetter nedover linjen.

I henhold til hva Riot håper å oppnå med denne fornyelsen, heter det: "Vi forventer at denne utviklingen av det regionale økosystemet gir enda mer spenning for fansen, fremmer et sunnere og mer givende miljø for proffer, og føles som et naturlig skritt fremover når scenen fortsetter å vokse."

Tror du dette vil være gunstig for fremtiden for konkurransedyktig TFT?