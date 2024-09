Riot Games vil fortsatt ikke fortelle oss Arcane: Sesong 2s eksakte utgivelsesdato

HQ

Som vi bemerket i går, har Riot Games nettopp gitt oss vår første fulle titt på den kommende andre sesongen av Arcane. Den animerte League of Legends -tilpasningen er satt til å komme tilbake til Netflix i november, og når vi snakker om det utgivelsesvinduet, er den faste datoen fremdeles ikke låst.

Til tross for at vi tilbyr en ny trailer, vet vi fortsatt ikke nøyaktig når i november serien kommer tilbake, men det er greit fordi en ny trailer definitivt setter opp et eventyr og en hendelse som vi vil ønske å fange, uavhengig av når den faller. Sjekk den ut nedenfor.

Ser du frem til Arcanes retur?