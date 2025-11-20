Ripley's har kjøpt det beryktede gulltoalettet som ble stjålet fra Blenheim Palace.

HQ

Sagaen om det ikoniske gulltoalettet fra Blenheim Palace fortsetter. Etter å ha blitt stjålet fra herregården for mange år siden, ble det solide baderomsutstyret i 18 karat gull, som veier mer enn en gjennomsnittlig person (15,13 kg), lagt ut på auksjon, der det innbrakte hele 9,3 millioner pund fra en ukjent kjøper.

Nå vet vi endelig hvem som kjøpte toalettet, da amerikanske Ripley's har gått ut på Instagram for å bekrefte at det var dem som kjøpte den gylne mosen. I et innlegg forklarer de: "Denne verdenstoalettdagen er vi fulle av begeistring! Ripley's Believe It or Not! har kjøpt et toalett i massivt gull for 12,1 millioner dollar!"

Når det gjelder hva Ripley's har tenkt å gjøre med toalettet, kommer de også inn på dette: "Ripley's planlegger å vise frem skulpturen i all sin prakt, slik at gjestene får sjansen til å komme tett innpå verdens mest ekstravagante toalettarmatur. Og om gjestene noen gang vil få lov til å innta det ultimate gyllne setet på dette fullt funksjonelle toalettet? Teamet undersøker mulighetene. Men en slik mulighet krever seriøs planlegging og noen som er modige nok til å sørge for at alt flyter i riktig retning."

