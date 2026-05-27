Riquelme lover 50 % rabatt på medlemskap i Real Madrid til de vinner Champions League igjen

Enrique Riquelme, kandidat til presidentvervet i Real Madrid, kunngjorde onsdag sitt valgprogram for å møte Florentino Pérez, som har vært president siden 2000 (med unntak av et kort år mellom 2006 og 2009, da han trakk seg etter dårlige sportslige resultater). Siden 2009 har han vunnet alle valgene som standard, ettersom det ikke var noen andre kandidater, så dette blir det første valget siden Ramón Calderón slo Juan Palacios i 2009.

Riquelme, en 37 år gammel forretningsmann som eier det fornybare energiselskapet Cox Energy Group, har lagt stor vekt på medlemmene, mellom ryktene om at Pérez arbeider for å selge deler av klubben til private investeringer. Klubben har siden den ble grunnlagt for 124 år siden alltid vært eid av medlemmene.

Riquelme baserer valgprogrammet sitt på fordeler for medlemmene, blant annet ved å åpne 10 000 nye billetter, redusere ventelisten og gi dem en spesiell kvote for familiemedlemmer som ennå ikke er medlemmer, men som også ønsker å overvære kampene. Han planlegger til og med å opprette en "medlemsadvokat", en uavhengig figur som er adskilt fra klubben.

Han lover også å redusere kvoten med 50 % frem til laget vinner Champions League igjen. "Dette er problemer som Madridistas sannsynligvis ikke vil bry seg om, men medlemmene vil gjøre det", sa Riquelme på pressekonferansen, som også så på at supporterklubbene ('peñas') lovet opprettelsen av en ny dag for supporterklubbene.

Hans mest konkrete løfter har vært byggingen av en egen arena for Real Madrid Basketball, utvidelse av Alfredo di Estéfano-stadionet for å styrke damelaget, og til og med en "Members City", en utvidelse av treningskomplekset Valdebebas sporting city med opprettelsen av en sosial klubb for medlemmer, et hotell, et vannsenter, padelbaner, fotballbaner ...

Valget til Real Madrids presidentskap vil finne sted 7. juni.