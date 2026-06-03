Riquelme vil annonsere en "spennende" ny spiller for Real Madrid i kveld hvis han blir valgt som president

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Valget i Real Madrid skjer søndag 7. juni, men klubben jobber allerede med nysigneringene til sommeren, forutsatt at Florentino Pérez vinner valget over nykommeren Enrique Riquelme, og minst tre navn er klare til å offentliggjøres i dagene etter at Pérez vinner valget: forsvarsspillerne Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries og trener José Mourinho.

Riquelme kjører imidlertid en høylytt kampanje, og etter å ha annonsert en rekke tiltak som vil bety svært lite for den jevne supporter (bygging av en "medlemsby", 50 % rabatt på medlemskontingenten frem til de vinner Champions League igjen), snakker han nå direkte til "madridistas" og annonserer nøkkelpersoner for sine sportslige planer, som klubblegenden Raúl González Blanco, som forlot klubben i fjor etter mange år som ungdoms- og reservelagstrener og vil bli hentet tilbake av Riquelme som sportsdirektør.

Men Riquelme sikter større, og sa at han på onsdag vil avsløre navnet på en spiller "som vil være spennende for Real Madrid". Riquelme skal angivelig offentliggjøre det under et TV-program i beste sendetid i Spania onsdag kveld, El Hormiguero, og det ryktes at det kan være Rodri eller Erling Haaland, begge fra Manchester City. Og som trener, i stedet for Mourinho, regner Riquelme med å hente Mikel Arteta fra Arsenal, ifølge ryktene.

Å love å hente spillere som Rodri eller Haaland hvis du blir valgt til president er et dristig trekk, men ryktene sier at det ikke vil være nok til å sparke ut Florentino Pérez, som har ledet klubben siden 2000, med unntak av tre år mellom 2006-2009.