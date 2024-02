Rise of the Ronin bekrefter co-op, vanskelighetsgrader og mer

HQ

Rise of the Ronin Soulslike lanseres om en knapp måned, og Sony har gitt oss noen flere detaljer om dette eksklusive PS5-spillet i forkant av lanseringen. Takket være en oppdatert butikkside for Rise of the Ronin har vi fått noen nye detaljer om hva vi kan forvente oss av Team Ninjas nye Soulslike.

Vanskelighetsgrader vil gi spillere med ulike ferdigheter en sjanse til å se alt Rise of the Ronin har å by på. Dawn fungerer som spillets enkle modus, og gir deg mer helse fra Medicine og mindre Ki-tap fra angrep. Dusk fungerer som spillets normale vanskelighetsgrad, og Twilight vil virkelig gi deg en utfordring.

Spillet kommer også til å ha en co-op-funksjon for fire spillere, og du vil kunne skape din egen figur slik at den skiller seg ut fra mengden. Med en stor, åpen verden å utforske og massevis av våpen å prøve, gleder vi oss til å kaste oss over Rise of the Ronin når det lanseres 22. mars.