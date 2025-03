Rise of the Ronin er nå ute på PC, men Steam-lanseringen har etterlatt noen fans som mangler

HQ

Et år etter at det ble lansert på PS5, har Team Ninjas første action-RPG i en åpen verden landet på PC, men den første reaksjonen lar kanskje mye å ønske. Selv om spillet absolutt har sine positive sider, som vi fant i vår PS5-anmeldelse, har PC-spillere fått følelsen av at Rise of the Ronin er litt upolert for deres plattform.

For øyeblikket, som oppdaget av GamesRadar, Rise of the Ronin sitter på en blandet Steam-anmeldelsesvurdering, med bare 46% av anmeldelsene som er positive i skrivende stund. På SteamDB har spillet gjort det bra når det gjelder å tiltrekke seg spillere, og har nådd en topp på mer enn 12 000.

Det plasserer det absolutt ikke i topp-prosenten av PlayStation-utgivelser som kommer til PC, men det er langt fra de avgrunnsdype tallene vi har sett av noen store titler de siste årene. Med rapporter om ytelsesproblemer selv fra de som bruker en 4090, er det håp om at disse problemene kan strykes ut innen kort tid, og folk kan begynne å bedømme spillet for innholdet uten å bli hindret av stamming.