Rise of the Ronin: Hvem trenger Assassin's Creed Red?

HQ

Det er bare et par uker igjen til Team Ninja og Koei Tecmos action-RPG Rise of the Ronin lanseres. Det foregår i 1800-tallets Japan (men alle bruker fortsatt sverd og nærkampvåpen, først og fremst fordi japansk historie er så merkelig), og vi får en stor verden, en historie og et kampsystem å utforske i denne åndelige etterfølgeren til Nioh-spillene.

Men før vi i det hele tatt kan åpne ormeboken som dette nye actionrollespillet i åpen verden er, får vi én stor utfordring. Å skape en karakter. Personlig elsker jeg å gjøre alle figurene jeg skaper, så monstrøse som mulig, da jeg føler at det er den beste måten å presse karakterskaperen til det ytterste på, samtidig som det blir latterlige scener når mitt makabre Frankensteins monster kommer inn. Rise of the Ronin Karakterskaperen er full av detaljer, og lar deg virkelig skape hva du vil. Jeg valgte en merkelig gammel mann med veldig spisse trekk og røde striper i håret.

HQ

Når du er fornøyd med skapelsen din, går du inn i en kampveiledning. Rise of the Ronin har mange våpen, fra den tunge og langsomme Odachi til de raskere dobbeltsverdene. Enkelte klasser peker deg mot bestemte våpen, men så langt har jeg bare plukket opp det våpenet som har best statistikk. Spillet straffer deg ikke for å velge noe som ikke er anbefalt for deg, noe som er fint, siden tilfeldighetene i byttet ellers kan føre til at du står uten et passende våpen en stund.

Hvert våpen har sin egen unike kombinasjon, og du får også spesialangrep. På enklere vanskelighetsgrader kan du sannsynligvis bare spamme offensive evner om og om igjen for å vinne, men selv på normal vanskelighetsgrad kan du ganske lett bli slått av en gruppe svakere fiender eller en enkelt sterkere fiende hvis du ikke er oppmerksom på forsvarsferdighetene dine. Du kan unnvike og blokkere, men det som nok vil trekke flest sammenligninger med Sekiro: Shadows Die Twice (bortsett fra settingen) er Counterspark-mekanikken.

Ved hjelp av en trekant kan du parere fiendens angrep. Timingen tar litt tid å få på plass, og som i Sekiro stopper du ikke fiendens angrep med én vellykket parade. Hvis en fiende går for en kombinasjon, må du time pareringene dine perfekt for å overraske dem, noe som fører til at angrepene dine gjør mer skade på fiendens helse og Ki, hvor sistnevnte fungerer som utholdenhet. Denne Ki brukes også av deg når du angriper og parerer. Den regenereres ganske raskt, men hvis du blir overrumplet uten Ki, blir du straffet.

Jeg har ennå ikke kommet så langt i spillet, så jeg kan ikke si noe sikkert om hvor viktig Counterspark-mekanikken er. Den ser ut til å kunne parere de fleste angrep, men siden du også har mulighet til å unngå og blokkere, er det mange måter å unngå skade på mens du jobber med å få pareringstidene dine på plass. Rise of the Ronin har også et stort fokus på stealth. I likhet med de nyere Assassin's Creed-spillene dreper ikke stealth-slag alle fiender, men de gjør en god del skade og forhindrer at du blir omringet, noe som lett kan føre til nederlag.

En annen ting som trekker i retning av en sammenligning med de nyere Assassin's Creed-spillene, er måten den åpne verdenen er strukturert på. Kartet er delt inn i ulike områder, og hvert av dem har sin egen liste med mål som skal nås. Alt fra å rydde bosetninger som har blitt overtatt av banditter til å klappe katter kan bidra til å knytte deg til et område. Dette gir deg selvfølgelig mye å gjøre så snart du trer inn i den åpne verdenen, men det kan også ses på som en ganske svak måte å tvinge spilleren til å utforske på, ved å sette spørsmålstegn for å få spilleren til å utforske i stedet for å gi dem en verden det er verdt å dykke inn i. Det føles som en trend fra nyere tid, en trend som mange hadde håpet å komme bort fra med titler som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Elden Ring.

HQ

Grafisk sett er Rise of the Ronin veldig vakkert. I skumringen, ved daggry og gjennom dagen skinner det virkelig, og selv om jeg ikke vil gå så langt som å si at grafikken er helt fantastisk, skaper den et nydelig bakteppe for eventyrene dine. Du vandrer selvfølgelig ikke bare formålsløst rundt i 1800-tallets Japan i Rise of the Ronin. Uten å røpe noe, er historien så langt grei. Ikke noe så spesielt at jeg ikke tør tenke på å legge fra meg kontrolleren, men den holder meg interessert nok, spesielt når jeg har verdens styggeste mann som hovedperson.

I løpet av den korte tiden jeg har tilbrakt med Rise of the Ronin så langt, har jeg vært generelt imponert, men ikke akkurat blåst bort. Det er et actionrollespill som henter inspirasjon fra alle de store i sjangeren, men det er altfor tidlig å si noe om hvordan det står seg i forhold til dem akkurat nå. Det venter mange sjefer, oppdrag og mer til, og jeg har lyst til å ta dem med det monsteret jeg har laget.