Rise of the Ronin kommer på Steam 11. mars

Selv om PlayStation 5-spillere ble behandlet med en mer enn anstendig samurai-actiontittel i fjor i Rise of the Ronin, hadde spillet ulykken med å slippe i den overfylte måneden mars 2024, og på samme dag som Princess Peach: Showtime! og ikke minst Dragon's Dogma 2, som stjal all RPG-oppmerksomheten på den tiden.

Rise of the Ronin dukket ikke opp i Koei Tecmos økonomiske resultater som ble delt tidligere i dag, men det er ikke fordi de glemte det, men fordi de forventer å legge det til i fremtiden, når de nye PC-rekruttene ankommer. Utgiveren har bekreftet at Rise of the Ronin kommer til Steam 11. mars. Hvis du vil få tak i det på Valves plattform, kan du for øyeblikket forhåndsbestille det til den reduserte prisen på € 49.99.

Vi elsket Rise of the Ronin, og til tross for at vi falt inn i noen altfor resirkulerte systemer fra andre spill, fungerte helhetsopplevelsen veldig bra. Sjekk ut anmeldelsen vår for alle detaljene.