Rise of the Ronin oppdateringen introduserer det vanskeligste oppdraget i spillet hittil

Rise of the Ronin Eternal Night har nettopp sluppet patch 1.05, en oppdatering som bringer med seg nye oppdrag, settbonuser og mye mer som spillerne kan glede seg over.

Som forklart i patch-notatene fra Team Ninja, Rise of the Ronin patch 1.05 bringer med seg mye, men ikke alt av det trekker øyet så mye som for eksempel tilleggene til Midnight-vanskelighetsgraden, som er parret med Eternal Night-oppdraget AKA det vanskeligste oppdraget hittil.

Du kan nå også benytte deg av Path of Chaos, en gjennomspilling som vil gi deg forskjellige fiender, slik at du holder deg på tå hev. Denne oppdateringen gir deg også noen gode livskvalitetsforbedringer, som muligheten til å bytte kampstilling mens du vokter, og nedjusteringen av bajonettkuleskader fra noen fiender, som til tider var latterlige.