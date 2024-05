Rise of the Ronin selger bedre enn Nioh

HQ

22. mars var sannsynligvis en av de største dagene i året når det gjaldt spillutgivelser, men til tross for innsatsen fra Rise of the Ronin så det ut til at Dragon's Dogma 2 stjal all rampelyset.

I en ny presentasjon fra utgiveren Koei Tecmo kommer det imidlertid frem at Team Ninjas nyeste action-RPG har gjort det bedre enn forventet. Det var ideer om at spillet ikke hadde solgt godt, men tilsynelatende gjør det enda bedre enn Nioh-spillene, til tross for at det er en PS5-eksklusiv.

Koei Tecmo ser angivelig på Rise of the Ronin som en topprioritet og har fortsatt håp om at det vil nå salgsmålet på 5 millioner enheter. Så hvis du er en fan av Rise of the Ronin kan du være rolig og vite at det ikke virker som en flopp.