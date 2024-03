Rise of the Ronin-skaperne ønsker å oppnå mer med sitt neste spill

HQ

For mange er Rise of the Ronin et flott spill med Team Ninjas vanligvis utmerkede kamper, men som ikke helt kommer ut av følelsen av at spillet sitter fast i 2010-tallets åpne verden. I anmeldelsen vår skrev vi at selv om spillet er bra, føles det ikke verdt å utforske, noe Team Ninja ser ut til å ha tatt til etterretning.

I en samtale med VGC sa spillets regissør, Fumihiko Yasuda, at den åpne verdenen var en stor utfordring for Team Ninja. "Rise of the Ronin var en stor utfordring for oss, for det er noe vi ikke har gjort før nå når det gjelder frihetsgraden og historien, samtidig som vi har beholdt actionspillet,".

"Jeg tror vi klarte å realisere konseptet, og jeg håper at når spillerne får tak i spillet, vil de kunne oppleve det slik vi opprinnelig så det for oss. Jeg tror utfordringen vår fremover er å bygge videre på det og kanskje oppnå ting vi ikke klarte denne gangen, og fortsette å bygge videre derfra."

Senere i intervjuet innrømmet Yasuda også at han foretrakk Team Ninjas tidligere, mer lineære tilnærming, men håpet at spillere som likte mer åpne spill, ville sette pris på Rise of the Ronin.

