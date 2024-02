Rise of the Ronin skulle aldri komme til Sør-Korea

HQ

Nylig ble det avslørt at Team Ninjas kommende action-RPG Rise of the Ronin ikke ville bli lansert i Sør-Korea. Ingen visste egentlig hvorfor, og spekulasjonene begynte å gå i alle mulige retninger.

Noen hevdet at dette skyldtes kontroversielle uttalelser fra Team Ninja, men Sony har siden presisert at planen tilsynelatende var å aldri lansere spillet i landet. "Rise of the Ronin for PlayStation 5 ble aldri offisielt annonsert for lansering i Korea", sier en talsperson.

Vi er fortsatt ikke helt sikre på hvorfor spillet ikke kommer til dette landet, men Sony må ha hatt sine grunner når de bestemte seg for hvor spillet skulle lanseres. For oss andre lanseres Rise of the Ronin 22. mars til PS5.