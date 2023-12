Rise of the Ronin-trailer avslører spillet kommer i mars

HQ

Wo Long: Fallen Dynasty har kanskje blitt glemt av mange i år, men det er ingen tvil om at Team Ninja vet hvordan man lager morsomme spill i et utrolig tempo. Utviklerne har heller ikke tenkt å slippe foten fra gasspedalen med det første.

Vi har fått en ny trailer for Rise of the Ronin, og den viser ikke bare mer av spillets slagkraftige og filmatiske kamper, en verden som virker mer åpen enn Team Ninjas tidligere spill og et par andre lovende ting. Den bekrefter også at Rise of the Ronin lanseres eksklusivt på PS5 den 22. mars 2024, noe som betyr at det kommer til å konkurrere mot Dragon's Dogma 2.

Hvilket av de to virker mest interessant for deg?