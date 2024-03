Rise of the Ronin utviklerne avslører innflytelse fra Ghost of Tsushima

HQ

Team Ninjas Rise of the Ronin lanseres senere denne uken, og det markerer et stort skritt fremover for studioet. Det tar oss med til Japan på 1800-tallet, der spenningen er stor fordi landet ikke lenger kan isolere seg fra resten av verden, og folket ønsker å ta makten fra shogunatet.

I et nylig intervju med Automaton ble utviklingsprodusent og regissør Fumihiko Yasuda spurt om det var noen likheter mellom Rise of the Ronin og Ghost of Tsushima. "Rise of the Ronin er vårt første open world-spill, og Ghost of Tsushima var et av spillene vi brukte som referanse, og jeg likte det personlig," sa han.

"Jeg ble inspirert av at utviklerne hadde gjort så mye research på et spill som foregikk i Japan, og at det også hadde fått mye skryt for blant annet kampsystemet. Samtidig lurte jeg på hvorfor vi ikke kunne gi ut et spill som Ghost of Tsushima på den tiden. Ghost of Tsushima fungerte som en god oppmuntring til å lage Rise of the Ronin."

Det er logisk at de to spillene har noen likhetstrekk. I forhåndsomtalen vår sammenlignet vi Rise of the Ronin med flere andre spill og franchiser, ettersom det ser ut til å ta mange biter fra populære titler for å skape en helt ny opplevelse.