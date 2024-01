Rise of the Ronin viser store ambisjoner i gameplaypresentasjon

HQ

Team Ninja er virkelig noen utrolig flittige og flinke utviklere. På rekke og rad har de gitt oss spill som Nioh, Nioh 2, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin og Wo Long: Fallen Dynasty på rekke og rad de siste årene, men det stopper dem ikke fra å snart slippe sitt mest ambisiøse spill.

For Rise of the Ronin skal som kjent lanseres den 22. mars, og gameplaypresentasjon vi fikk som en del av kveldens State of Play får spillet til å se veldig stort og underholdende ut. Med enda flere valgmuligheter, en stor, åpen verden og større fokus på utforskning mens studioets velkjente finpolerte kamper stadig virker å være plass er det bare å glede seg til samme dag som Dragon's Dogma 2 lanseres.