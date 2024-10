Rise of the Ronins PS5 Pro-oppdatering er tilgjengelig nå

HQ

Selv om det kan være vanskelig å huske nå med tanke på at det ble utgitt i mars og ble feid opp av den gigantiske Dragon's Dogma 2, var Rise of the Ronin en veldig god opplevelse. Det var et action-RPG som kombinerte elementer fra Assassin's Creed, Sekiro: Shadows Die Twice og Team Ninjas arbeid med Nioh-spillene, og det var veldig gøy.

Nå får det en ny PS5 Pro-versjon. Mens vi venter på lanseringen av Sonys mellomgenerasjons-konsoll neste uke, avslørte Team Ninja på Twitter/X at PS5 Pro-oppdateringen for Rise of the Ronin allerede er ferdig.

Oppdateringen vil gi skarpere, klarere grafikk, mer stabile bildefrekvenser under kamp, og den har også noen mindre feilrettinger drysset inn også. Selv om Rise of the Ronin ikke alltid var fantastisk visuelt, vil det være interessant å se hvor mye penere det ser ut på en PS5 Pro.