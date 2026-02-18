Risikoen for at sykdommen chikungunya sprer seg over hele Europa når klimaet blir varmere, advarer en studie

HQ

En ulidelig tropisk sykdom kjent som chikungunya kan nå overføres over det meste av Europa, ifølge en ny studie. Forskerne fant ut at stigende temperaturer knyttet til klimaendringene har senket terskelen for virusoverføring med den invasive asiatiske tigermyggen, slik at infeksjoner kan forekomme i flere måneder av året, inkludert opptil to måneder i sørøst-England.

Viruset, først identifisert i Tanzania i 1952, forårsaker alvorlige leddsmerter som kan vare i måneder eller til og med år, og kan være dødelig hos utsatte grupper. Store utbrudd rammet Frankrike og Italia i 2025, med mer enn 800 rapporterte tilfeller bare i Frankrike. Forskere sier at Europa varmes opp omtrent dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, noe som fremskynder spredningen nordover av myggartene som er ansvarlige for overføringen.

Chikungunya // Shutterstock

Studien, publisert i Journal of the Royal Society Interface, fant at minimumstemperaturen for overføring er mellom 13C og 14C, betydelig lavere enn tidligere estimater. Det betyr at deler av Spania, Portugal, Italia og Hellas kan stå overfor mer enn seks måneder med potensiell smitte hvert år, og at flere sentral- og vesteuropeiske land er i faresonen i tre til fem måneder årlig.

Eksperter advarer om at uten sterkere myggkontroll vil utbruddene sannsynligvis vokse seg større etter hvert som vintrene blir mildere og ikke lenger fungerer som et naturlig "brannutbrudd". Selv om det finnes kostbare vaksiner, understreker offentlige helsemyndigheter at den mest effektive beskyttelsen fortsatt er å forhindre myggforplantning og unngå stikk...