Rivaliseringen mellom Sabalenka og Rybakina fortsetter i en spektakulær US Open-finale

HQ

Aryna Sabalenka og Elena Rybakina har lagt opp til en drømmefinale i US Open: den første og den andre seedede spilleren møtes på lørdag i årets siste Grand Slam-turnering. Rybakina kom tilbake fra ett setts underlag og slo verdens nr. 4 Coco Gauff (6-3, 4-6, 4-6), og Aryna Sabalenka beseiret Jessica Pegula (7-5, 6-2), til tross for støtten fra det lokale publikummet: de to amerikanske spillerne ble slått ut, og finalen vil spilles mellom den kasakhiske og den hviterussiske spilleren.

Rybakina har sikret seg førsteplassen på verdensrankingen fra og med neste uke da hun vant kvartfinalen, uansett hva som skjer på lørdag, men Sabalenka har fortsatt poeng å forsvare (med mål om å vinne US Open for tredje gang på rad) og, viktigst av alt, æren: hun har tronet på toppen av WTA-rangeringen siden oktober 2024, i 99 uker på rad, men dette blir hennes siste sjanse til å vinne en Grand Slam-tittel i år, etter å ha lidd et smertefullt nederlag i Australian Open-finalen... der hun tapte mot Rybakina.

Rivaliseringen mellom Sabalenka og Rybakina har gitt oss fantastiske kamper den siste tiden, og selv om Sabalenka har vunnet flest (10–7 seire), har Rybakina vunnet de viktigste kampene i det siste, blant annet finalen i Australian Open i år og finalen i WTA-finalene i fjor. For lenge siden, i 2023, vant Sabalenka finalen i Australian Open.

Finalen i US Open i damenes singel spilles på lørdag, klokkeslettet er ennå ikke fastsatt, mens semifinalene for mennene spilles i dag:



Alexander Zverev (1) mot Karen Khachanov: kl. 21:00 CEST, kl. 20:00 BST fredag 11. september



Frances Tiafoe (11) mot Ben Shelton (8): kl. 01:00 CEST, kl. 00:00 BST lørdag 12. september

