River Plate-fansen lager et utrolig fyrverkeri for å heie frem laget til en umulig bragd

River Plate-fansen satte opp et spektakulært fyrverkeri på River Plate-stadionet i Buenos Aires for å heie frem laget sitt i andre runde av Copa Libertadores-semifinalen mot Atlético Mineiro. Et enormt fyrverkeri av ild og røyk, rødt og hvitt, som kommer til å koste klubben mye penger.

Det er fordi regjeringen i Buenos Aires har utstedt et pålegg om stenging av stadion og en bot, på grunn av uautorisert bruk av pyroteknikk, som sett i EFE. Den argentinske fotballkomiteen tillater bruk av pyroteknikk i enkelte deler av stadion, men dette skjedde på hele stadion.

Bildene er spektakulære. Fra alle deler av Más Monumental-stadionet ble det avfyrt bluss og fyrverkeri som dekket stadionet fullstendig i rød og hvit røyk. Til tross for sanksjonene delte klubbene stolt videoen på sosiale nettverk.

Til tross for fansenes innsats klarte ikke River Plate til slutt å gjøre det fansen hadde håpet på. De måtte komme tilbake fra tre mål fra forrige kamp, men kampen endte 0-0, til tross for klar dominans av hjemmelaget, som skjøt 35 ganger. River Plate er ute av Libertadores, men dette fyrverkeriet vil for alltid bli husket av de tusenvis av "millonarios", som klubbens fans ofte kalles.